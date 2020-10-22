Вечером 1 октября бригада “скорой” госпитализировала с улицы Льва Толстого у одного из магазинов 31-летнего мужчину, который был без сознания. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По пути в больницу он скончался.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Выяснилось, что у погибшего были повреждения в области головы.

Организована доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.