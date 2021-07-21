В Ершовской больнице, в результате полученных накануне травм, скончался 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Вчера вечером в Ершове был госпитализирован мужчина с подозрением на травму груди. Бригада «скорой помощи» забрала мужчину с территории одного из домов, находящегося на улице Космонавтов. Несмотря на старания медиков мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета была организована доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия и тела мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.