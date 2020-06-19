В Саратове более трех недель ищут пропавшего Владимира Кудинова. Об этом пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе в социальных сетях.

Мужчина пропал 29 мая. В что он был одет в момент исчезновения неизвестно. Рост Владимира Кудинова — 165 сантиметров, он нормального телосложения, с светло-русыми коротко стриженными волосами и голубыми глазами. На правом предплечье у мужчины есть татуировка.

Координирует поиски инфоорг Екатерина Амулет +7-927-150-64-74. Также сообщить информацию о мужчине можно по телефонам 8-800-700-54-52, или 112.