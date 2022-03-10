Суд заключил в тюрьму 56-летнего местного жителя Советского района за нападение на сотрудников полиции с ножами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 7 сентября прошлого года в местный отдел полиции поступил звонок от жителя села Пионерское, который просил направить к нему наряд полиции, не сообщая сути произошедшего.

По вызову приехали двое полицейских. Выйдя к ним из жилища, мужчина прятал руки за спиной. На просьбу показать содержимое рук, он погнался за одним из них, удерживая в руках два ножа и намереваясь нанести удар.

Следователь вовремя среагировал и избежал ранения, а его напарник пресек действия нападавшего.

Суд приговорил виновного к 12,1 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.