Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 67-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В частном доме по улице Сердобская в Саратове вместе с хозяином дома проживал его 67-летний приятель. 9 декабря мужчины легли спать. Ночью, 10 декабря, хозяин дома проснулся от задымления и запаха гари. Войдя в соседнюю комнату, где спал гость, он обнаружил, что горит кровать, на которой тот находился.

Мужчина попытался потушить возгорание, а также вызвал скорую помощь и пожарных. Огонь был локализован и не распространился на соседние помещения дома. Прибывшее медики констатировали смерть 67-летнего мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, на нем выявлены только ожоги. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.