Следователи проводят проверку по факту гибели при пожаре 32-летнего мужчины в СНТ «Волжанка» села Широкий Буерак. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 31 мая 2021 года около 10:00 загорелся дачный домик. Пожарные потушили огонь и обнаружили на втором этаже здания тело 32-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия. При осмотре тела мужчины, повреждений, указывающий на криминальный характер его смерти, не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе и причина возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.