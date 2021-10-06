Вчера, 5 октября, на пожаре в Хвалынском районе погиб мужчина. Об этом сообщил следственный комитет, проводящий проверку по факту его смерти.

Пожар в частном доме совхоза Черемшанский разгорелся в 22:30. Приехавшие на место происшествия пожарные потушили огонь и обнаружили в доме сильно обгоревшее тело мужчины. Предположительно это был хозяин дома. Очаг возгорания находился в районе расположения печи.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направили на судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти.