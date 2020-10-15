В сгоревшем автомобиле в Вольском районе Саратовской области обнаружен труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Поздно вечером 14 октября очевидцы сообщили о горящем автомобиле Audi неподалеку от дома №1 по улице Садовая в Шиханах. После тушения машины в ее салоне за рулем был обнаружен труп хозяина авто — 45-летнего местного жителя.

Следователи вместе со специалистом МЧС осмотрели место происшествия. По предварительной версии, возгорание произошло в моторном отсеке.

Проводится проверка.

Напомним, в прошлом году в Вольском районе на кладбище возле села Терса в сгоревшем автомобиле с украинскими номерами был обнаружен труп мужчины.