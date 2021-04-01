Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Утром 1 апреля сотрудник фермы из села Пугачевка Марксовского района увидел, что находящийся рядом с хозяйством жилой дом сгорел. На пожарище он заметил тело 57-летнего хозяина дома. Дома, расположенные рядом со сгоревшим домом — нежилые.

Следователем проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, пожар произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля 2021 года. Жилище отапливалось дровяной печью. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.