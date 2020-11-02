Житель села Новопокровское Балашовского района погиб в огне, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Около 2:00 ночь 31 октября сельчане заметили возгорание сарая на территории частного домовладения. Прибывшие на место пожарные потушили постройку, а затем, во время разбора конструкций, нашли на пепелище сильно обгоревшие останки человека.

По основной версии, в результате пожара погиб 49–летний хозяин дома. Сгоревший сарай не был подключен к электричеству и газу. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Проводится проверка.