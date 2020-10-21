Сегодня утром, 21 октября, в СНТ “Елочка-2” Энгельсского района загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Соседи сообщили об этом пожарным.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, после этого в комнате на первом этаже здания обнаружили тело 41-летнего мужчины. Вечером накануне он приехал сюда и остался ночевать.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, очаг возгорания располагался в комнате, где обнаружено тело погибшего.

Обстоятельства трагедии выясняются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

