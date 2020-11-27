Следователи выясняют обстоятельства смерти 66-летнего жителя Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 27 ноября владелец одной из дач в СНТ “Славянка” Воскресенского района, который работает здесь охранником, пошел в сторожку для того, чтобы разогреть корм собакам. Внезапно его супруга услышала звуки взрыва, гражданин позвонил ей и сказал, что он находится под завалом.

Женщина бросилась ему на помощь. Когда она прибежала на место ЧП, то увидела только сторожку, объятую огнем.

Прибывшие пожарные устранили возгорание и вытащили из-под обломков тело мужчины.

Следователь осмотрел место происшествия, во время разбора конструкции обнаружили лопнувший бытовой газовый баллон. По предварительным данным именно из-за его разгерметизации могло произойти ЧП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.