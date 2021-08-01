Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина скончался в аварии с участием Volkswagen в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина скончался в аварии с участием Volkswagen в Саратове По Новости Саратова - 01.08.2021 295 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 1 августа, в Заводском районе Саратова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 45-летний водитель Volkswagen потерял управление и съехал с дороги, его госпитализировали, а 32-летний пассажир авто скончался на месте. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский фестиваль «Время колокольчиков» прошел вопреки коронавирусу Пенсионер отдыхал с друзьями и утонул на турбазе под Саратовом Парень утонул на Волге под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский фестиваль «Время колокольчиков» прошел вопреки коронавирусу Новости Саратова - 01.08.2021 0 С 30 по 1 июля после двухлетнего перерыва вновь состоялся Саратовский музыкальный фестиваль "Время колокольчиков" Местом проведения фестиваля стала "Байкерская Слобода". Представители Саратовского... Пенсионер отдыхал с друзьями и утонул на турбазе под Саратовом 01.08.2021 Парень утонул на Волге под Саратовом 01.08.2021 В Саратове продолжают расчищать новый пляж 01.08.2021 Панков: Улицу Революционную в Вольске необходимо благоустроить до холодов 01.08.2021