Сегодня, 1 августа, в Заводском районе Саратова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

45-летний водитель Volkswagen потерял управление и съехал с дороги, его госпитализировали, а 32-летний пассажир авто скончался на месте.