Вчера, 11 мюля, в 00:20 на 311 километре трассы, соединяющей Тамбов и границу с республикой Казахстан произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Сообщается, что 28-летний водитель Hyundai Sonata не выбрал безопасную скорость движения и улетел в кювет. Машина опрокинулась.

В результате аварии шофера и 38-летнюю пассажирку из салона его авто госпитализировали с травмами. 40-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм.

Еще двум — 18-летнему и 24-летнему, назначили амбулаторное лечение.