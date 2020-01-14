В соцсети появился видеоролик, как вакуумная машина сливает фекалии в канализацию.

По словам автора записи, задние номера машины замазаны грязью, однако спереди хорошо читаемы.

По закону, это грубое нарушение, так как для таких отходов существуют специально отведенные места.

Заместитель гендиректора ООО «КВС» Михаил Сычев дал комментарий нашему корреспонденту:

— Однозначно это грубое нарушение со стороны работника. Нам неоднократно поступают жалобы о подобных происшествиях и мы немедленно реагируем на них. Чтобы наказать нарушителя для начала необходимо выявить, кто это сделал. За помощью в решении вопроса наша служба обращается в полицию.

Также Сычев добавил, что с 2020 года «КВС» будет заключать договоры с организациями вакуумной откачки отходов для определения мест сброса фекалий и установки наказания за проступки.