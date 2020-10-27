В отношении 47-летнего жителя Аркадака возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 21 октября около 19:30 17-летняя девушка с друзьями гуляла по улице Льва Толстого. Из магазина вышли двое пьяных мужчин и начали оказывать ей знаки внимания. Гражданка попросила их оставить ее в покое, но они не унимались. Тогда девушка позвонила отцу и брату, обо всем рассказала.

На место прибежал 47-летний мужчина и потребовал от 31-летнего объяснить, что тут происходит. Тот проявил пренебрежение и получил удар кулаком по лицу. Он упал на асфальт, ударился головой, но замолкать не хотел. Потом старший из мужчин снова ударил его по телу, забрал дочь и ушел.

Пострадавшему стало плохо, его друг забежал в магазин и попросил продавцов вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали гражданина, который находился без сознания. По пути в больницу он скончался.

Отец девочки на допросе обо всем рассказал.

Расследование продолжается, доказательства закрепляются.

