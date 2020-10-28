В отдел полиции Фрунзенского района с заявлением о порче имущества обратился мужчина. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Незнакомец припарковал автомобиль на улице Пугачева, который мешал проезду потерпевшего. В ответ на просьбу передвинуть машину ему ответили в грубой форме. Беседа на повышенных тонах привела к тому, что мужчина ударил ногой по Lada Vesta, транспорту заявителя.

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался житель Пензенской области.

Мужчина не признал своей вины, но на него все равно завели уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет лишения свободы.