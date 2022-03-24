Суд признал 38-летнего жителя Пугачева виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 6 января, около двух часов дня 36-летний мужчина приехал в гости к своему 38-летнему брату, проживающему в частном доме в селе Варваровка, где оба стали выпивать. В ходе застолья между ними произошел конфликт.

Хозяин дома, вооружившись кухонным ножом, нанес им брату не менее двух ударов в грудь. Потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, злоумышленник обратился в полицию, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Подсудимый вину признал вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.