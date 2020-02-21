Тяжелораненый в живот мужчина госпитализирован из кафе в Фрунзенском районе Саратова. Рассказал информационному порталу «Новости Саратова» советник министра здравоохранения области Александр Колоколов.

По его словам, приблизительно в 14:00 дня 21 февраля бригадой «скорой помощи» в одну из больниц Саратова из заведения общепита на улице Свинцовая был доставлен мужчина, возраста около 40 лет. На момент госпитализации его состояние оценивалось, как тяжелое. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации ГУ МВД города, из кафе «Сириус» вышел мужчина и попросил очевидцев вызвать скорую. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Предположительно, он был ранен в живот из огнестрельного оружия. Этот факт был сообщен в полицию, которая выехала на место. Сейчас на месте работают следователи и оперативники.

Стоит отметить, что через забор от заведения находится детское дошкольное учреждение №25 «Маячок», окна которого выходят прямо на кафе.