В Ртищево Саратовской области мужчина на замечание брата меньше пить, убил его. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом прошлого года 56-мужчина приехал к своему 51-летнему двоюродному брату. Злоумышленник часто выпивал, за что подвергался критике со стороны родни. Одно из таких замечаний стало роковым для приютившего 56-летнего родственника сельчанина. На фоне замечания разгорелся конфликт, который перерос в поножовщину. Гость набросился с ножом на брата и три раза ударил его им в живот. Пострадавший успел дойти до сестры, которая жила по соседству, та вызвала полицию и скорую. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице на следующий день.

Не смотря на то, что убийца свою вину не признал, суд посчитал собранные доказательства достойными аргументами для вынесения приговора. Мужчина отправится на 12 лет в колонию особого режима.