Аткарский следственный отдел продолжает расследование убийства, произошедшего в ночь с 15 на 16 августа в Аткарске, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Сегодня известны подробности произошедшего инцидента. Напомним, уже известен подозреваемый в совершении преступления – 24-летний житель Аткарска.

Сообщается, что в ночь перед преступлением 24-летний молодой человек вместе со своим другом пришел «культурно развлечься» к 38-летнему знакомому в гости. Во время посиделок с алкоголем хозяин дома и молодой человек повздорили.

Их конфликту не суждено было мирно завершиться, на эмоциях 24-летний гость схватил нож и вонзил его в сердце своему оппоненту. Осознав содеянное, молодой парень убежал с места происшествия.

Прибывшие на место убийства медики лишь констатировали смерть 38-летнего хозяина дома. Судебно-медицинский эксперт заключил, что причиной смерти мужчины стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением сердца и легкого.

Подозреваемый не стал отрекаться от содеянного, его задержали на момент проведения расследования.