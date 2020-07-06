Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя на основании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По материалам следствия, 22 мая 28-летний мужчина находился в гостях у 41-летнего приятеля, с которым они вместе выпивали в квартире на Московском шоссе в Саратове. Их попойка продолжилась и на следующий день. Гость сбегал утром 23 мая в магазин за новыми бутылками алкоголя, и мужчины продолжили пировать, после чего заснули. Внезапно 28-летний мужчина проснулся от того, что хозяин жилища что-то ищет у него в карманах. Уличив 41-летнего приятеля в воровстве, гость обиделся и ушел.

Но позже он решил разобраться в ситуации. Вернувшись в квартиру, гость озвучил свои претензии к мужчине и подкрепил сказанное ударом кулаком по челюсти. Хозяин жилища не ожидал такого поворота событий и упал от удара на диван. Одного удара 28-летнему мужчине показалось недостаточно, он продолжил бить хозяина квартиры по голове и груди.

В этот момент в квартиру зашел еще один мужчина — сосед потерпевшего. Злоумышленник попросил его вызвать «скорую помощь», а сам удалился с места происшествия.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице 2 июня. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной смерти послужила тупая травма головы и шеи.

На основе собранных доказательств следователи выдвинули обвинение 28-летнему мужчине. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.