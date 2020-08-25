Ссора между собутыльниками в Балаково Саратовской области закончилась убийством, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

11 февраля 58-летний мужчина распивал спиртное в компании 38-летнего приятеля. В ходе застолья гость стал оказывать знаки внимания падчерице хозяина жилища. Отчиму это не понравилось, и он высказал своему собутыльнику неудовольствие в очень резкой форме. В ответ тот бросил в него стеклянную бутылку. Хозяин жилища схватил со стола нож и ударил им своего оппонента.

Ставшая очевидцем случившегося сожительница 58-летнего мужчины выбежала из комнаты и попросила соседей вызвать бригаду «скорой помощи» и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Мужчина привлекли за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Во время следствия и суда он признал вину и раскаялся.

Суд приговорил его к родному году условно.