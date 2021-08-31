Житель села Старицкое в Саратовской области убил свою сожительницу за то, что она распивала спиртное, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Вернувшись с работы, 46-летний мужчина обнаружил, что его сожительницы нет дома, и отправился ее искать. Она оказалась в гостях у соседа, где они в компании распивали спиртное. Мужчина потребовал, чтобы она покинула компанию, и они вместе пошли домой. Вернувшись к себе, мужчина начал выпивать, параллельно предъявляя сожительнице претензии за то, что она пьет алкоголь.

Она отвечала ему в грубой форме, что вызвало у него агрессию. В порыве гнева он ударил ее по голове и в область туловища ногой. Вскоре он лег спать, а когда проснулся — увидел сожительницу без сознания. Он вызвал скорую, которая по прибытии констатировала ее смерть.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что она скончалась от травмы головы с кровоизлиянием в мозг. Мужчина признал свою вину. Дело передано в суд.