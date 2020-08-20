Энгельсским следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 42-летний мужчина 18 августа вместе со своей 30-летней возлюбленной выпивал. В процессе увеличения выпитого спиртного между парой нарастала неприязнь друг к другу. Вспылив, мужчина схватил кухонный нож и ударил им в грудь некогда свою возлюбленную. Женщина моментально скончалась от ножевого ранения.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что причиной смерти женщины стало колото-резаное ранение груди рядом с сердцем.

Следователями 42-летний обвиняемый мужчина был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается.