Суд признал 50-летнего жителя Ершова виновным в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что мужчина со своей 31-летней сожительницей пил в частном доме Ершова. Их пристрастие к алкоголю росло. 7 декабря горячительное закончилась и дама собралась сходить купить еще. Он запретил ей уходить — уже выпили, да и ночь на дворе.

Та все равно пошла к выходу, за что получила удары в спину. Вторая попытка тоже закончилась побоями, как и третья, 9 декабря.

В итоге, 10 декабря мужчина подошел к дивану, где лежала его возлюбленная, и понял, что она умерла, сообщил обо всем ее родственникам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщины не стало из-за тупой травмы спины с повреждением печени и кровоизлиянием в диафрагму. Выяснилось, что ее жизнь оборвалась в тот момент, когда она упала спиной на стул из-за того, что сожитель ударил ее по лицу.

Злоумышленнику назначили год и десять месяцев колонии поселения.

Напомним, это не единственный случай, когда алкоголь становится причиной убийства. В поселке Степное мужчина прикончил свою бабушку из-за бутылки спиртного.