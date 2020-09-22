В полицию с заявлением об угоне обратился 39-летний мужчина. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он рассказал, что вышел на пару минут из Daewoo Matiz, припаркованного на Полтавской улице. В салоне остался сидеть знакомый мужчины. Двигатель транспорта не был заглушен.

Когда водитель вернулся, он не обнаружил свое авто там, где его оставил.

В итоге машину обнаружили в Марксовском районе, за ее рулем был 27-летний мужчина.

Тот рассказал, что просил знакомого, чтобы тот отвез его в Балаково. После отказа гражданин решил сам доехать на чужой машине.

На злоумышленника составили протокол, возбуждено уголовное дело.

Транспорт в исправном состоянии вернули владельцу.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.