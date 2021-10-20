В полицию с заявлением об угоне обратился житель Саратовской области. Он сообщил полицейским, что неизвестные угнали его мотоцикл «Сenturion», оставленный без присмотра около дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

На следующий день в полицию снова обратился заявитель и рассказал, что во дворе своего дома обнаружил исчезнувший мотоцикл.

В отдел полиции доставили 27-летнего подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, рассказал, что взял мотоцикл для того чтобы доехать до родственника, но в пути закончился бензин и транспорт пришлось оставить у соседнего села. А когда узнал, что владелец обратился в полицию, решил незаметно вернуть байк.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.