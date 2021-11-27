В полицию обратился саратовец с сообщением, что несколько дней назад у него угнали машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам заявителя, после совместного распития спиртного малознакомый угнал у него «Ладу Гранту». Мужчина рассказал, что подозреваемый пришел к нему на следующий день, принес ключи от автомобиля и признался, что совершил ДТП, сбив пешехода на улице Огородная.

В отдел полиции доставлен ранее судимый 29-летний гражданин. Полицейскими установлено, что подозреваемый объявлен в федеральный розыск Кировским районным судом Саратова. Машину с повреждениями, характерными для ДТП, обнаружили на штрафстоянке. Пострадавшая в аварии женщина находится в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленник заключен под стражу.