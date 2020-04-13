Житель Пугачевского района Саратовской области подозревается в краже спиртного из магазина, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В День космонавтики, 12 апреля, перед обедом сотрудник одного из магазинов в Пугачеве заявил о краже четырех бутылок водки «Финский лед» и двух банок пива «Балтика» на общую сумму 940 рублей. Было возбуждено уголовное дело и через несколько часов оперативники задержали подозреваемого — 34-летнего мужчину. Вернуть похищенный алкоголь он не смог, потому что успел выпить алкоголь до визита полицейских.

Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие.