Ранее судимый житель села Максимовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области подозревается в краже у пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В июле в полицию в полицию обратилась 78-летняя женщина. Она рассказала, что у нее со двора пропал поливной насос «Ручеек» стоимостью три тысячи рублей и 20-метровый шланг.

В полиции завели уголовное дело и, спустя полгода оперативники задержали подозреваемого — 23-летнего жителя того же села. Ранее парень привлекался к ответственности за аналогичное преступление.