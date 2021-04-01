Полиция раскрыла кражу в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

40-летний заявитель рассказал, что вечером 8 марта неизвестный украл портрет Андрея Тарковского из Дома кино. Сумма ущерба составила 8,225 тысячи рублей.

Вчера, 31 марта, злоумышленника задержали. Им оказался 25-летний рецидивист.

Безработный гражданин пояснил, что вместе со знакомой пришел на сеанс кино, но во время просмотра вышел на улицу и забрал портрет.

Потом он решил его вернуть и оставил картину на пороге здания.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.