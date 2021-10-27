В Саратове в полицию с заявлением о краже обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице Тагильской. Об этом сообщает ГУ МВД.

Женщина сообщила, что находилась на работе, когда обнаружила пропажу своего телефона. Изучив материалы с камеры видеонаблюдения, находящейся в зоне касс, полицейские установили личность подозреваемого.

Был задержан ранее судимый 49-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Украденный телефон был изъят.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.