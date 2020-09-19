Полиция раскрыла кражу у 40-летней жительницы Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

В период с 25 мая по 1 июня кто-то открутил петли навесного замка на ее комнате и залез внутрь.

После визита незваного гостя пропало пластиковое ведро с мороженым «Птичье молоко», курица, бутылка виски марки Jameson и шампанское Martini Asti — объемом 0,7 литра.

Сумма ущерба составила три тысячи рублей.

По подозрении в совершении преступления задержали 38-летнего безработного мужчину. Он признался, что съел и выпил украденное.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.