Полиция раскрыла кражу у 40-летней жительницы Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
В период с 25 мая по 1 июня кто-то открутил петли навесного замка на ее комнате и залез внутрь.
После визита незваного гостя пропало пластиковое ведро с мороженым «Птичье молоко», курица, бутылка виски марки Jameson и шампанское Martini Asti — объемом 0,7 литра.
Сумма ущерба составила три тысячи рублей.
По подозрении в совершении преступления задержали 38-летнего безработного мужчину. Он признался, что съел и выпил украденное.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.