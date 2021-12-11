В полицию Саратова обратился 40-летний мужчина с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Он рассказал полицейским, что попросил знакомого помочь с работами на даче. Знакомый пришел со своим другом, чтобы справиться с работой побыстрее. После ухода помощников заявитель обнаружил пропажу пяти тысяч рублей.

Полицейскими был задержан 32-летний мужчина – приятель подсобного рабочего.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.