Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа 62-летнего мужчины во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 2 февраля на остановке общественного транспорта “Детский парк” на перекрестке улиц Советской и Астраханской пенсионер почувствовал себя плохо и упал. Очевидцы вызвали “скорую”, медики констатировали его смерть. В минздраве региона уточнили, что бригада прибыла на место событий примерно в 13:30.

Осмотр места происшествия и трупа не показал признаков насильственной смерти. При себе у мужчины не было удостоверяющих личность документов.

Выяснилось, что это житель Фрунзенского района города. Точную причину его смерти поможет установить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.