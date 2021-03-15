Следователи проводят проверку после обнаружения тела 34-летнего мужчины в Балаково. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 13 марта двое приятелей находились у подъезда на Набережной Леонова. Один из них ненадолго ушел, а его 34-летний приятель остался ждать.

По возвращению гражданин обнаружил друга сидящим на лавочке без признаков жизни. Он вызвал “скорую помощь”. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела мужчины не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти гражданина.

По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

