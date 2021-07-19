В Саратовской области в Питерском районе на поле недалеко от села Агафоновка был найден автомобиль с мертвым телом внутри, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Одинокий автомобиль на проселке обнаружил фермер по дороге к своим угодьям. Заглянув в салон, он увидел на переднем пассажирском сидении мужчину, не подававшего признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Личность умершего мужчина установлена. Это 61-летний местный житель. Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела мужчины. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинская экспертиза.

Проводится проверка.