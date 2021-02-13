Около полуночи в городскую службу спасения поступило сообщение о падении с моста на улице Чернышевского в Волжском районе Саратова мужчины, сообщает пресс-служба саргорспаса.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, на вид ему 25-30 лет, живой, жалуется на отсутствие чувствительности ног. Поисково-спасательное подразделение выехало в Волжский район.

Спасатели пострадавшего его до машины облспаса. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

На месте работали сотрудники полиции.