В Балакове Саратовской области в шахте лифта погиб 54-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера вечером в Балакове в доме на улице Академика Жука 54-летний мужчина поднимал к себе домой на 12 этаж столешницу. Для удобства он привязал ее себе веревкой. Выйдя из лифта, мужчина не заметил, что один из концов бичевы остался в кабине лифта, которая закрылась и начала движение.

Мужчина притянуло к дверям подъемника. В этот момент один из роликов створки соскочил с направляющей снизу и в это отверстие мужчина упал в шахту на крышу кабины, остановившейся на 10 этаже. Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду «скорой помощи», однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По факту гибели мужчины начата проверка.