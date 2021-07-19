Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме В Энгельсе тела 32-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

По предварительным данным, 9 июля 32-летний житель Ленинского района Саратова вместе с двумя товарищами отдыхал на базе отдыха в Энгельсе. Вечером мужчины ныряли в водоем с понтона. После очередного погружения мужчина на поверхности воды не показался.

Его друзья сообщили о произошедшем в полицию. Тело мужчины искали несколько дней. 19 июля водолазы областной службы спасения обнаружили его на дне водоема. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.