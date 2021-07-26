Житель Пугачева утонул во время купания в реке, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Как стало известно, днем 25 июля 40-летний мужчина вместе со своим сыном отправились купаться на реку Иргиз, протекающей на территории Пугачева. Выйдя из воды, сын не смог найти отца и сообщил об этом родственникам. Сегодня утром тело мужчины было найдено.

Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия и тела мужчины, следов насилия на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти тело направленно на судебно-медицинское исследование.