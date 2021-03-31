Следователи проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины в водоеме. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 30 марта 2021 года двое мужчин отправились на подводную охоту в село Терновка Энгельсского района. Днем оба нырнули, но один всплыл, а второй нет.

Товарищ отправился под воду и вытащил друга со дна водоема. Тот уже не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. Проверка поможет установить обстоятельства произошедшего.



