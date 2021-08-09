Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме тела 52-летнего мужчины в Балашове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 8 августа мужчина с приятельницей пошел искупаться на пруд у улицы Грейдерная. Гражданин отправился плавать, а женщина осталась на берегу. Внезапно он пропал из поля зрения. Его спутница подождала немного и обратилась в полицию. К поискам подключили водолазов облспаса, которые 9 августа обнаружили его тело на дне водоема.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.