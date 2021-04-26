В балаковском судоходном канале обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в облпасе.

Прибывшие водолазы экстренной службы извлекли его труп и передали следователям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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