Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина утонул в судоходном канале в Балакове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина утонул в судоходном канале в Балакове По Новости Саратова - 26.04.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В балаковском судоходном канале обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в облпасе. Прибывшие водолазы экстренной службы извлекли его труп и передали следователям. Обстоятельства произошедшего выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове завершены съемки художественного фильма Подростки в Саратова сыграли в “Беги или умри” Выбросившую своих дочерей из окна дома в Саратове женщину отправили на лечение ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове завершены съемки художественного фильма Новости Саратова - 26.04.2021 0 Фонд развития кино «Сарфильм» завершил производство полнометражного игрового художественного фильма «Саратовские переборы». Об этом сообщили в минкульте региона. В картине снимается заслуженный артист России Виктор... Подростки в Саратова сыграли в “Беги или умри” 26.04.2021 Выбросившую своих дочерей из окна дома в Саратове женщину отправили на... 26.04.2021 Вандалы расстреляли сердце села под Саратовом 26.04.2021 Несколько сотен домов в Саратове завтра останутся без воды 26.04.2021