Сегодня, 11 июля, на Волге у старого моста «Саратов-Энгельс» утонул 34-летний мужчина. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие водолазы извлекли его тело и передали следователям.

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