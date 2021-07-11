Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина утонул в Волге РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина утонул в Волге По Новости Саратова - 11.07.2021 96 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 июля, на Волге у старого моста «Саратов-Энгельс» утонул 34-летний мужчина. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие водолазы извлекли его тело и передали следователям. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин рассказал о новых объектах на пешеходном кольце в Саратове Еще 15 человек в Саратовской области скончались от коронавируса Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин рассказал о новых объектах на пешеходном кольце в Саратове Новости Саратова - 11.07.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня прошел по нескольким улицам восьмикилометрового пешеходного кольца в Саратове: от перекрестка Рахова и Вавилова до Волжской. Он осмотрел, как... Еще 15 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 11.07.2021 Мужчина утонул в Волге 11.07.2021 Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области 11.07.2021 В центре Саратова столкнулись Mercedes и Hyundai 11.07.2021