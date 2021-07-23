Житель Балашова утонул во время купания в реке, сообщает главное управление следственного комитета по Саратовской области.

Утром, 20 июля, местный 25-летний житель Балашова отправился купаться на реку Хопер, протекающую в черте города. Оставленные на берегу вещи вскоре заметил прохожий, и обеспокоившись отсутствием хозяина, позвонил его сестре с оставленного среди вещей телефона. Сестра молодого человека заявила в полицию о пропаже, после чего полиция начала его поиски, подключив силы службы спасения для обследования дна реки.

Тело мужчины было найдено и извлечено на берег. Следов насилия на нем не обнаружено. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.