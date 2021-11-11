Накануне, 10 ноября, у дома 91 по улице Ленина в Балакове произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДДД по Саратовской области.

40-летний мужчина сбил 61-летнюю женщину. Она с травмами попала в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.