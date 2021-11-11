Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина в Балакове переехал 61-летнюю женщину РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП Мужчина в Балакове переехал 61-летнюю женщину По Новости Саратова - 11.11.2021 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 10 ноября, у дома 91 по улице Ленина в Балакове произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДДД по Саратовской области. 40-летний мужчина сбил 61-летнюю женщину. Она с травмами попала в больницу. Обстоятельства аварии уточняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Нетрезвый житель Саратовской области разнес станцию Анисовка Водитель Skoda Rapid отправил в больницу 66-летнюю женщину в Саратове Суд отправил жителя Саратовской области в колонию за неуплату алиментов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Нетрезвый житель Саратовской области разнес станцию Анисовка Новости Саратова - 11.11.2021 0 Нетрезвый саратовец устроил разбой на станции Анисовка. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД на транспорте. Сотрудники сообщили о задержании 30-летнего жителя Энгельса, который в... Мужчина в Балакове переехал 61-летнюю женщину 11.11.2021 Водитель Skoda Rapid отправил в больницу 66-летнюю женщину в Саратове 11.11.2021 Суд отправил жителя Саратовской области в колонию за неуплату алиментов 11.11.2021 ОПГ по торговле наркотиками ждет суд в Саратовской области 11.11.2021