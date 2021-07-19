Следователи в Ленинском районе Саратова проводят проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

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По предварительным данным, 18 июля на участке местности возле трансформаторной будки, расположенной напротив дома № 6 на улице Гусельская города Саратова, водитель, паркуя машину, обнаружил лежавшего на земле мужчину, не подававшего признаков жизни. Он сообщил об этом в полицию.

Следователь осмотрел место происшествия. На голове и груди мужчины выявлены ссадины и кровоподтеки. В целях установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.