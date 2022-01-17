Житель Ленинского района Саратова получил срок за причинение смертельных травм знакомому.

25-летний мужчина вместе со своей знакомой встретил 64-летнего пьяного приятеля 18 июля.

Между ними произошел конфликт — младший бросил в старшего камень. Тот потерял сознание. Тогда парень занес его в квартиру своей приятельницы, чтобы оказать медицинскую помощь.

Когда гражданин пришел в себя, мужчины вновь повздорили. Старший получил от младшего уже смертельные удары различными предметами.

Молодой саратовец свою вину признал и получил девять лет тюрьмы.